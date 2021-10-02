Ученые назвали цель новой мутации коронавируса

Согласно исследованию, коронавирус меняется именно так, чтобы стать более опасным. Фото: unsplash

Согласно исследованию, коронавирус меняется именно так, чтобы стать более опасным. Фото: unsplash

Группа ученных пришла к выводу, что коронавирус мутирует для более эффективного и быстрого распространения по воздуху.

Специалисты сравнили альфа и дельта варианты с предыдущими штаммами SARS-CoV2 и выяснили, что он эволюционирует и приспосабливается для лучшей передачи воздушно-капельным путем, сообщает New York Times со ссылкой на исследование Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США.

По словам ученых, вирус распространяется через крупные капли либо через гораздо более мелкие, которые перемещаются на большие расстояния и оседают в легких, где SARS-CoV2 представляет набольшую опасность.

Согласно исследованию, коронавирус меняется именно так, чтобы стать более опасным.

По последним данным, с начала пандемии в России выявлено 7 560 767 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 209 028 летальных исходов, выздоровели 6 710 574 пациента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что среди основных признаков коронавируса — потеря или изменение обоняния и вкуса. Также отличительными особенностями COVID-19 является лихорадка, стойкий кашель, озноб.