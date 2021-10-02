Ученые назвали семь отличий коронавируса от гриппа

Биологи из Великобритании раскрыли семь признаков, по которым можно отличить коронавирусную инфекцию от ОРВИ или гриппа.

Среди основных признаков коронавируса — потеря или изменение обоняния и вкуса. Также отличительными особенностями COVID-19 является лихорадка, стойкий кашель, озноб. Кроме того, заболевший коронавирусом человек теряет аппетит, он начинает испытывать боль в мышцах, пишет Express.

В Британии медики используют первые четыре признака для определения права заболевшего на ПЦР-тестирование. Как считают специалисты, пациенты, у которых нет ни одного из этих симптомов, точно не болеют ковидом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре объяснили, когда прививаться от COVID после гриппа и ОРВИ.