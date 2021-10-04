В этом году в Анталье отдохнули почти 2,7 миллиона россиян

На курортах турецкой Антальи в этом году побывали почти 2,7 миллиона туристов из России.

Как сообщает АТОР, в сентябре в Анталье насчитали 780 тысяч российских туристов. Всего в первый осенний месяц главный турецкий курорт посетили 1,7 миллиона иностранных отдыхающих, что более чем на 70% больше, чем в сентябре прошлого года.

С начала года в Анталью приехали 7 миллионов туристов. Из них 38,45% (2,698 миллиона) прибыли из России, которая по-прежнему лидирует по объему турпотока. Много туристов также приезжало из Украины, Германии и Польши.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что большинство россиян летом 2021 года отдохнули в Турции, Греции и на Кипре. Доля заявок на путешествия в Турцию в 2021 году составила 73%.