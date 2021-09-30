Большинство россиян летом 2021 года отдохнули в Турции, Греции и на Кипре

Доля заявок на путешествия в Турцию в 2021 году составила 73%. Фото: pixabay

Доля заявок на путешествия в Турцию в 2021 году составила 73%. Фото: pixabay

Самыми популярными направлениями у российских туристов этим летом стали Турция, Греция и Кипр.

В этом году клиенты Tez Tour чаще выбирали заграничный отдых летом. Россия же в этом рейтинге заняла шестое место. Безоговорочным лидером стала Турция, потом следуют Греция, Египет, Кипр и Мальдивы. Об этом сообщает ТАСС.

Доля заявок на путешествия в Турцию в 2021 году составила 73% (в 2020 году, когда было закрыто большинство зарубежных направлений). Грецию посетили 15% клиентов Tez Tour. В прошлом году третье место заняла Россия.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что несколько детей младше одного года в Турции по ошибке вакцинировали от ковида вместо гепатита B. Об этом заявил врач Зафер Куругель. Слова турецкого врача стали поводом начала уголовного расследования в больницах Турции, куда поставлялись препараты от ковида.