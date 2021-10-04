В Белом доме отреагировали на глобальный сбой в работе сервисов Facebook

В американском правительстве прокомментировало ситуацию с масштабным сбоем в работе Facebook, Instagram и WhatsApp.

Пресс-секретарь администрации США Джен Псаки заявила, что Белый дом следит за развитием ситуации с глобальным сбоем в работе крупнейших социальных сетей и сервисов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что глобальный сбой произошел в работе Facebook, Instagram и WhatsApp вечером в понедельник, 4 октября. Пользователи начали сообщать о проблемах в 18:34 по московскому времени.

Кроме того, неполадки наблюдаются в работе сервиса «Локатор» от Apple, игры Pokemon Go, сервиса Snapchat, сайта Reddit, соцсетей TikTok и Twitter и других. На сбои также жаловались пользователи YouTube, Gmail.