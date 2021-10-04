Наскальные рисунки древней цивилизации нашли в Тибете

Наскальные рисунки древней цивилизации нашли в Тибете
Следы древней цивилизации нашли на Цинхай-Тибетском плато. Фото: unsplash

Ученые во время экспедиции в Тибете обнаружили следы таинственной древней цивилизации.

Как сообщает CGTN, специалисты изучают Цинхай-Тибетское плато с лета 2017 года. Перед учеными стоит задача исследовать наскальные рисунки, обнаруженные в районе озера Намцо на севере плато.

Целый кластер петроглифов, как считают исследователи, оставила древняя кочевая культура. Удалось выяснить, что кочевники взаимодействовали с другими этническими группами, обмениваясь своими культурами.

Элементы найденных наскальных изображений характерны не только для ранних тибетцев, но и для ранних ханьцев. Также ученые выделили стиль народов Центральной Азии по надписям, похожим на китайские иероглифы.

Также были обнаружены древние камменные орудия, каменные гробницы и следы жертвоприношений.

Сейчас ученые пытаются определить возраст наскальных рисунков.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Гибралтаре нашли закрытую на 40 тыс. лет комнату неандертальцев.

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Наскальные рисунки древней цивилизации нашли в Тибете
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