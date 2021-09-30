На Гибралтаре нашли закрытую на 40 тыс. лет комнату неандертальцев

Комнату, которая была на долгое время заперта, обнаружили в скалах Гибралтара.

О «тайной комнате» сообщает газета The Guardian.

Археологами из Национального музея Гибралтара была найдена комната в скалах. Нога человека не ступала туда долгих 40 тысяч лет.

Ученые отмечают, что от посторонних глаз помещение было полностью скрыто.

Исследователи собираются тщательно обследовать комнату. Это поможет больше узнать о неандертальцах, которые обитали на Гибралтаре многие тысячелетия.

В открытии речь имеется в виду пещера Горама. Находку сравнили с обнаружением гробницы Тутанхамона.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые из Германии, работающие в Институте науки истории человечества имени Макса Планка, при помощи образцов ДНК в первый раз сумели воссоздать лица трех мумифицированных мужчин.