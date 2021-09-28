Ученые по образцам ДНК воссоздали лица древнеегипетских мумий

Ученые из Германии, работающие в Институте науки истории человечества имени Макса Планка, при помощи образцов ДНК в первый раз сумели воссоздать лица трех мумифицированных мужчин.

Итоги исследования были выложены на научный портал Live Science.

Представители сильного пола проживали в Древнем Египте около двух тысяч лет назад. Мужчины скончались в возрасте 25 лет. Их мумии были обнаружены у древнеегипетского города Абусир эль-Мелек, располагающегося ближе к югу от Каира.

Созданные модели подтвердили, что у найденых тел была светло-коричневая кожа, темные глаза и волосы. Выяснилось, что эти люди гораздо ближе к сегодняшним жителям Средиземноморья и Ближнего Востока, нежели к современным египтянам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые поняли, почему погибли библейские города.