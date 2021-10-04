Онищенко пояснил, кому не стоит делать двойную прививку от гриппа и COVID-19

Онищенко подчеркнул, что все прививки нужно делать только после консультации с врачом. Фото: Госдума

Онищенко подчеркнул, что все прививки нужно делать только после консультации с врачом. Фото: Госдума

Бывший санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал о заболеваниях, при которых противопоказана одновременная вакцинация от гриппа и коронавируса.

Онищенко отметил, что прививаться не стоит пациентам, которые в этот момент болеют респираторными заболеваниями. Вакцинироваться можно только через месяц после болезни, передает «Ридус».

По его словам, существует целый ряд других противопоказаний в индивидуальных группах болезней: в эндокринной системе при тяжести течения, в кардиологии, онкологии, всякого рода изменениях в иммунной системе.

Онищенко подчеркнул, что все прививки нужно делать только после консультации с врачом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вирусолог предупредил, что коронавирусом можно заболеть после первой прививки.