Онищенко пояснил, кому не стоит делать двойную прививку от гриппа и COVID-19

Онищенко пояснил, кому не стоит делать двойную прививку от гриппа и COVID-19
Онищенко подчеркнул, что все прививки нужно делать только после консультации с врачом. Фото: Госдума

Бывший санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал о заболеваниях, при которых противопоказана одновременная вакцинация от гриппа и коронавируса.

Онищенко отметил, что прививаться не стоит пациентам, которые в этот момент болеют респираторными заболеваниями. Вакцинироваться можно только через месяц после болезни, передает «Ридус».

По его словам, существует целый ряд других противопоказаний в индивидуальных группах болезней: в эндокринной системе при тяжести течения, в кардиологии, онкологии, всякого рода изменениях в иммунной системе.

Онищенко подчеркнул, что все прививки нужно делать только после консультации с врачом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вирусолог предупредил, что коронавирусом можно заболеть после первой прививки.

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