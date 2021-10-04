Экипаж вылетевшего из Пулково самолета подал сигнал бедствия

Экипаж вылетевшего из Пулково самолета подал сигнал бедствия
Все обстоятельства и причины произошедшего выясняются. Фото: pixabay

Пассажирский самолет рейсом Петербург — Калининград подал сигнал бедствия вскоре после вылета.

Инцидент произошел в ночь на 5 октября в Петербурге. По данным телеканала РЕН ТВ, экипаж подал сигнал бедствия через несколько минут после вылета из аэропорта Пулково. Как сообщает телеканал, самолет попытается вернуться обратно в воздушную гавань.

Все обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Согласно онлайн-табло калининградского аэропорта Храброво, вылетевший из Петербурга рейс уже приземлился в 00:26 по местному времени (1:26 по московскому).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что самолет Аirbus A320 по пути совершил экстренную посадку. Самолет Аirbus A320 Санкт-Петербург — Ош, вылетевший из Пулково, должен был приземлиться в Киргизии, но резко одному из пассажиров на борту понадобилась экстренная медицинская помощь.

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Экипаж вылетевшего из Пулково самолета подал сигнал бедствия
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