Россия с 5 октября возобновила авиасообщение с пятью странами

Россия с 5 октября возобновила авиасообщение с пятью странами
Авиасообщение с пятью странами восстановлено. Фото: pixabay

Россия с 5 октября возобновила регулярные полеты в пять стран — Джибути, Данию, Новую Зеландию, ЮАР и Перу, а также расширила географию полетов в Индию и Испанию.

Со вторника российским авиакомпаниям разрешено летать на Гоа и в Дели из Москвы и Петербурга (четыре рейса в неделю в каждый город), а также на Тенерифе из столицы (два рейса в неделю).

По данным оперштаба, авиаперевозчики могут осуществлять два рейса в неделю из Москвы в Джибути, Веллингтон, Лиму, Кейптаун и Йоханнесбург. Из Петербурга в Копенгаген будут доступны два рейса в неделю.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России изменят правила вывоза несовершеннолетних за границу. МВД предлагает нормативно закрепить некоторые важные моменты. Изменения коснутся тех случаев, когда один из родителей выступает против выезда из России ребенка с другим родителем.

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