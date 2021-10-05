Новая версия операционной системы Windows 11 доступна для скачивания

Корпорация Microsoft выпустила новую версию операционной системы Windows 11 на один день раньше намеченного срока. Фото: pixabay.com

Корпорация Microsoft выпустила новую версию операционной системы Windows 11 на один день раньше намеченного срока. Фото: pixabay.com

Корпорация Microsoft выпустила новую версию операционной системы Windows 11 на один день раньше намеченного срока. Обновленная версия уже доступна для скачивания.

Обладатели недавно приобретенных компьютеров с установленной Windows 10 уже могут бесплатно обновить операционную систему до 11-й версии. Для остальных пользователе ПК с 10 версией будут поступать оповещения о времени, когда они также смогут обновить программное обеспечение, если их компьютеры отвечают минимальным системным требованиям, об этом пишет The Verge.

Минимальные требования Microsoft к компьютерам для Windows 11 стали строже. Теперь, чтобы установить операционную систему, нужен процессор Intel Core 8-го поколения или Ryzen 2000 и новее. Также потребуются 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Поддержка Windows 10 будет до осени 2025 года. Создатели новой операционной системы обновили дизайн.