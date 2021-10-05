Новая версия операционной системы Windows 11 доступна для скачивания

Новая версия операционной системы Windows 11 доступна для скачивания
Корпорация Microsoft выпустила новую версию операционной системы Windows 11 на один день раньше намеченного срока. Фото: pixabay.com

Корпорация Microsoft выпустила новую версию операционной системы Windows 11 на один день раньше намеченного срока. Обновленная версия уже доступна для скачивания.

Обладатели недавно приобретенных компьютеров с установленной Windows 10 уже могут бесплатно обновить операционную систему до 11-й версии. Для остальных пользователе ПК с 10 версией будут поступать оповещения о времени, когда они также смогут обновить программное обеспечение, если их компьютеры отвечают минимальным системным требованиям, об этом пишет The Verge.

Минимальные требования Microsoft к компьютерам для Windows 11 стали строже. Теперь, чтобы установить операционную систему, нужен процессор Intel Core 8-го поколения или Ryzen 2000 и новее. Также потребуются 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Поддержка Windows 10 будет до осени 2025 года. Создатели новой операционной системы обновили дизайн.

Windows 11 новости СПб обновление операционная система Россия


 

Новости партнеров
Петербурженка ударила ногой по лицу полицейского и отделалась условным сроком со штрафом
Петербурженка ударила ногой по лицу полицейского и отделалась условным сроком со штрафом
Звезда
Звезда "Барвихи" Лянка Грыу призналась, что заставило ее переехать в США
Сбербанк с 1 октября повышает ипотечные ставки на покупку жилья
Сбербанк с 1 октября повышает ипотечные ставки на покупку жилья
Ковид в гриппозной шкуре: насморк и першение в горле - новые симптомы инфекции
Ковид в гриппозной шкуре: насморк и першение в горле - новые симптомы инфекции
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Новая версия операционной системы Windows 11 доступна для скачивания
По данным университета Хопкинса в России от COVID умерло 4 808 399 человек
Facebook опроверг информацию об утечке данных пользователей
Названа возможная причина глобального сбоя социальных сетей
«Киноэкипаж» следовал на космодром под песню «Трава у дома»
Марк Цукерберг извинился за сбои в работе социальных сетей
В Роспотребнадзоре рассказали, какие животные могут заразиться COVID-19
Россия с 5 октября возобновила авиасообщение с пятью странами