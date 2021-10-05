Зазеркалье в мире плитки

Безграничные возможности в дизайне помещения по праву отданы зеркальной плитке. Ее способность отражать естественный и искусственный свет сделали ее уникальным материалом в интерьерной отделке. Любое помещение, в оформлении которого использовались элементы с зеркальной поверхностью, автоматически приобретают глубину и объем, наполняются чистотой и светом. Они идеальны для малогабариток, а просторную комнату сделают еще больше. К тому же дополнительные шик и блеск всегда приносили только эстетическое удовольствие. Что сегодня готовы предложить современные производители этого вида продукции?

Ощущение безграничности пространства, помноженное на эстетику, внесет в интерьер зеркальная плитка. Она – идеальный способ визуально раздвинуть границы комнаты, а заодно и внести в нее частицу оригинальности. Этот вид облицовки не представляет сложностей в монтаже, обладает хорошей влагоустойчивостью и высокой прочностью к механическим нагрузкам, а разнообразие форм, размеров, конфигураций, дизайнов и рисунков открывают широчайшие перспективы в декорировании вертикальных и горизонтальных поверхностей.

Зеркальная плитка традиционной квадратной формы – отличное решение для частных и коммерческих помещений. Выполненная под бронзу, серебро и в графитовом цвете она займет почетное место у изголовья кровати либо выделит одну из стен в зоне отдыха. Из нескольких форматов – от среднего до мелкого – можно выбрать наиболее оптимальный, в зависимости от поставленной задачи. Заключенные в деревянную раму элементы создадут оригинальное зеркало с функциональными и декоративными свойствами.

Получившая в последние годы широкое распространение шестиугольная форма, называемая в простонародье «пчелиные соты», нашла применение и в индустрии облицовочных покрытий. Зеркальные многоугольники – настоящий кладезь для декорирования в сухих и влажных помещениях. Кроме того, что они необычайно хороши как самостоятельный материал, их можно использовать в комбинации с матовыми элементами, либо монтировать на стену в виде фрагментов.

Ромбы, полуромбы и треугольники – все это также реализовано с помощью зеркальной плитки. Выложенное из фигурных изделий зеркало автоматически притягивает внимание и становится акцентным. Грамотно расположенная в той или иной части пространства облицовка создает иллюзию зазеркалья, удлиняя либо расширяя его границы. Однако не только стены нуждаются в красивом обрамлении – мебель также может быть декорирована изящными фигурами с отражающей поверхностью.

Необычайно интересное решение для частных и общественных интерьеров – глянцевая и матовая зеркальная плитка «под мозаику». Удобный формат делает ее универсальным покрытием для большей части проектов. Вставки моноколор или с рисунком, а также стилизованные под шахматную доску изделия станут достойным украшением ванной комнаты, кухни, гостиной, прихожей. Имитация кирпичной кладки и «плетенка» – не менее привлекательны, тем более что они образуют поверхность, лишенную шовных соединений, а значит, делают оформление целостным, что высоко ценится с точки зрения дизайна и визуализации. Помимо этого, они великолепно сочетаются с другими текстурами, такими как дерево, камень, металл, создавая уникальные и запоминающиеся комбинации.

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