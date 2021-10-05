Не узнать: жены звезд российского футбола до и после пластики

Вместе с известностью приходят большие деньги, а деньги дают возможность экспериментировать и порой кардинально менять свою внешность. Но всегда ли в лучшую сторону?

Жены звезд российского футбола порой являются личностями не менее известными, чем их мужья. Статус обязывает их часто бывать на публике и выглядеть безупречно. В этом им помогают стилисты, косметологи и даже пластические хирурги. Сегодня мы расскажем, к каким процедурам жены футболистов прибегли ради всеобщего внимания.

Мария Погребняк

Девушка всегда обладала миловидной внешностью – именно такой, симпатичной блондинкой, ее однажды полюбил Павел Погребняк. Но довольствоваться тем, что она «хорошенькая», Мария не захотела. Блогерша неоднократно меняла что-то в себе и изменилась практически до неузнаваемости. Известно, что Погребняк не раз увеличивала губы, а также устанавливала виниры, удаляла комки Биша, делала коррекцию груди и формы носа, а также контурную пластику лица. Эксперты полагают, что на этом – далеко не все.

Инна Жиркова

2012 год сделал Инну Жиркову звездной: ей присвоили титул «Миссис Россия», от которого пришлось отказаться из-за громкого скандала. Девушку уличили в необразованности – она не смогла ответить на элементарные вопросы из школьной программы. А ведь титул обязывал быть не только привлекательной, но и умной. Несмотря на это, жизнь Инны Жирковой удалась: она счастливая мать троих детей и владелица ателье.

Не обделила природа Жиркову и внешними данными. Женщина разве что немного увеличила губы, подчеркнула контур лица филерами и сделала уколы ботокса.

Екатерина Смольникова

Блондинка ведет активную общественную деятельность, поэтому ей ни в коем случае нельзя выглядеть неухоженной. Смольникова, скорее всего, делала контурную пластику лица и изменила форму носа. Также она вряд ли отказывает себе в процедурах по увеличению губ и в инъекциях ботокса. За последнее время Смольникова сильно не изменилась — она знает меру.

Алана Мамаева

Несмотря на то, что бывшая супруга Павла Мамаева всегда отличалась необычной красотой, девушке всегда хотелось перемен. Она не скрывает, что обращалась к пластическому хирургу, ведь ей нужно быть идеальной. Форму носа, признается Мамаева, пришлось менять четыре раза. Все это — из-за перфикциониста модели.

Также Алана вводила филлеры в губы, скулы и подбородок, делала липофилинг век, удалила комки Биша. Кроме того, у нее имплантаты в груди и ягодицах, а также сделана подтяжка ног.

Екатерина Малафеева

Малафеева, одна из немногих, не стала сильно менять себя. Девушка ведет активный образ жизни, поэтому ей ничего не стоит поддерживать себя в хорошей физической форме. Также она прибегала к стандартным процедурам, таким как ботокс, филлеры в губах, удаление комков Биша, коррекция овала лица.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что хирург рассекретил сделанную Пугачевой пластику.