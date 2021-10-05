Рискуя собственной жизнью: хирург рассекретил сделанную Пугачевой пластику

Специалист уверяет, что певица наплевала на запреты врачей, а ведь в ее возрасте «колдовство» над внешностью может плохо кончиться.

72-летняя певица Алла Пугачева не перестает удивлять поклонников своей неувядающей красотой. Кажется, нет ни одной женщины, которая бы не мечтала узнать секрет ее молодости. Сама Пугачева, смущенно улыбаясь, уверяет, что ей нельзя делать пластические операции, так что приходится довольствоваться безобидными процедурами в кабинете у косметолога.

Пластический хирург Александр Вдовин считает, что любимая всеми певица лукавит. Он отметил, Пугачева выглядит великолепно и в ее случае сложно сказать наверняка, сколько ей лет. Внешний вид артистки эксперт назвал идеальным, а также рассказал, как можно добиться такого эффекта.

Вдовин отметил, что на первые пластические операции Примадонна решилась еще до своего 60-летия. Хирург предположил, что ей пришлось сделать несколько подтяжек и блефаропластику. Так как ни одна операция не даст реального эффекта омоложения без косметологических процедур, то Пугачева, считает специалист, постоянно прибегает к уходовым процедурам.

С возрастом пластические операции становятся все опаснее для здоровья. Мало какие врачи берутся за возрастных пациентов, рассказывает хирург. Но неужели Пугачева ради перемен во внешности закрыла глаза на все риски и легла-таки под нож? Все заметили, что у Примадонны едва-едва появилась первая морщинка, ее кожа выглядит великолепно! У Вдовина есть ответ на этот вопрос – кажется, Пугачева действительно любит рисковать ради хорошего результата.

«В случае с Пугачёвой можно говорить о эндоскопическом лифтинге лба и SMAS-лифтинге средней и нижней зон лица»,

— делится Вдовин своими наблюдениями в разговоре с «Собеседником».

Напоминаем, что скрыть возраст Пугачевой помогают не одни только хирурги и косметологи. Продлить молодость ей помогла смена имиджа – стиль певицы стал ярким и дерзким. Чтобы на голове было «живенько», артистка не стесняется носить парики. Также она следит за своим питанием и сидит на диетах, а еще прибегает к фотошопу – все, лишь бы остановить время и оставаться для своих детей, Лизы и Гарри, молодой и красивой как можно дольше.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Пугачеву унизили на федеральном канале: «Творчества там уже нет».