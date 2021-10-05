В России зафиксирован новый максимум смертей от COVID

В России зафиксировали 895 смертей из-за коронавируса за последние сутки. Это новый максимум.

Об этом стало известно во вторник, 5 октября. Как сообщили в оперштабе, общее число жертв инфекции в России составляет 211 696.

На первом месте по показателю смертности идет Москва, где умерло 72 человека. Следом расположился Петербург — 58 летальных исходов. Тройку замыкает Свердловская область — 41.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

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