В России зафиксирован новый максимум смертей от COVID

В России зафиксирован новый максимум смертей от COVID
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В России зафиксировали 895 смертей из-за коронавируса за последние сутки. Это новый максимум.

Об этом стало известно во вторник, 5 октября. Как сообщили в оперштабе, общее число жертв инфекции в России составляет 211 696.

На первом месте по показателю смертности идет Москва, где умерло 72 человека. Следом расположился Петербург — 58 летальных исходов. Тройку замыкает Свердловская область — 41.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала самые распространенные симптомы постковидного синдрома, который появляется после перенесенного коронавируса.

коронавирусная пандемия Россия смертность


 

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