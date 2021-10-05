В Кремле назвали причину высокой смертности от COVID в России

С начала пандемии в России выздоровели 6 759 059 пациентов, 211 696 человек скончались. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

С начала пандемии в России выздоровели 6 759 059 пациентов, 211 696 человек скончались. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Высокую смертность от COVID-19 в России можно связать с недостаточным уровнем вакцинации. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, вирус становится злее, а уровень вакцинированности недостаточен. Он добавил, что, как правило, тяжело болеют и умирают те, кто не сделал прививку.

Как сообщил ТАСС, Песков подчеркнул, соответствующие показатели вызывают обеспокоенность в Кремле

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России зафиксировали 895 смертей из-за коронавируса за последние сутки. Это новый максимум.