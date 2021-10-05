Новое здание автовокзала в Мурино построят в 2023 году

Новое здание автовокзала в Мурино построят в 2023 году
Здание автовокзала «Северный» в Мурино снесут. Фото: телеканал "Санкт-Петербург"

Здание автовокзала «Северный» в Мурино снесут в течение двух недель по решению суда. Постройку признали незаконной.

В настоящее время здание автостанции закрыто. Как сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу комитета Ленобласти по транспорту, старое здание заменят на временные сооружения, в которых организуют продажу билетов, зал ожидания и туалет. Автостанция будет работать по расписанию, междугороднее сообщение сохранят в прежнем объеме.

Отмечается, что новое здание вместо старого строить не будут. Временные сооружения будут работать до ввода нового здания вокзала со стороны Менделеевского проспекта.

Новый автовокзал планируется построить в западной части Мурино в составе ТПУ «Девяткино». Окончание работ намечено на 2023 год.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в сентябре в Мурино запустили движение по кольцу, ставшее последним этапом строительства развязки с КАД.

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