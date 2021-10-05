От глистов до онкологии. Опасные мифы про лечение мухоморами

Отношение официальной медицины к лечению мухоморами неоднозначно. С одной стороны, существует несколько мазей, имеющих в основе вытяжку из мухоморов. С другой стороны, популярную среди почитателей народной медицины мухоморовую настойку врачи не признают категорически.

Известно, что из-за своих псилоцибиновых свойств мухоморы часто использовали шаманы в своих ритуалах. Такое применение было известно среди многих народов Западной Сибири и российского Дальнего Востока.

На Русском Севере сбор мухоморов был строго табуирован – им могли заниматься только ведуны.

Возможно, именно поэтому мифы о невероятных лечебных свойствах этого ярко-красного гриба столь живучи. Но официальная медицина крайне не рекомендует применить мухоморы в любом виде.

Эти грибы широко используются в гомеопатии. Врач-физиотерапевт Тамара Макеенко на своей странице Вконтакте дает подробный перечень болезней, в лечении которых могут применяться грибы.

В своем блоге биолог, миколог, натуралист Михаил Вишневский отмечает, что из красных мухоморов народные целители, а после и дипломированные врачи научились изготавливать препараты для страдающих спазмами кровеносных сосудов, склерозом головного мозга, хронической ангиной и такими тяжелыми заболеваниями, как хорея и эпилепсия, различными формами рака и туберкулезом.

«Эти препараты прошли и фармакологические тесты, но в официальной медицине закрепились не везде, из-за высокой токсичности исходного материала», — подчеркивает Вишневский.

Еще один распространенный миф связан с тем, что мухоморы – надежное средство от глистов. Связано это с тем фактом, что именно так избавляются от паразитов крупные лесные животные. Но если у человека с лосем и есть что-то общее, то точно не реакция на ядовитые грибы. Так что миф «мухомор против глистов» не работает.

Для представителя рода хомо сапиенс потребление мухоморов внутрь, скорее всего, обернется большими неприятностями, и ему вместе с глистами потребуется срочная медицинская помощь.

Поэтому любые способы народной медицины необходимо обсудить с вашим лечащим врачом.