Перебои в работе приложения «Сбербанк онлайн» устранены

Перебои в работе приложения «Сбербанк онлайн» устранены
Специалисты банка оперативно устранили затруднения. Фото: unsplash.com

«Сбербанк Онлайн» продолжает работу в штатном режиме. Россиянам объяснили причину перебоев.

Об этом стало известно ближе к вечеру во вторник, 5 октября. Утром пользователи жаловались на сбои в работе сервиса.

Как сообщили в пресс-центре Северо-Западного банка ПАО Сбербанк, по техническим причинам ряд клиентов могли столкнуться с затруднениями входа и проведения операций в приложении в течение нескольких минут. К настоящему моменту специалисты банка устранили затруднения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при входе в приложение пользователям Сбербанка заявляли, что сервис временно недоступен.

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Перебои в работе приложения «Сбербанк онлайн» устранены
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