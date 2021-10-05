Перебои в работе приложения «Сбербанк онлайн» устранены

«Сбербанк Онлайн» продолжает работу в штатном режиме. Россиянам объяснили причину перебоев.

Об этом стало известно ближе к вечеру во вторник, 5 октября. Утром пользователи жаловались на сбои в работе сервиса.

Как сообщили в пресс-центре Северо-Западного банка ПАО Сбербанк, по техническим причинам ряд клиентов могли столкнуться с затруднениями входа и проведения операций в приложении в течение нескольких минут. К настоящему моменту специалисты банка устранили затруднения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при входе в приложение пользователям Сбербанка заявляли, что сервис временно недоступен.