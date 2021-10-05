Десятки байкеров приехали к суду, надеясь на арест водителя КАМАЗа, по чьей вине погибли два мотоциклиста

Утром вторник к зданию городского суда Санкт-Петербурга подъехали около 20 байкеров. Там рассматривались жалобы на чересчур мягкую меру пресечения для Ислама Джамалудинова — водителя КАМАЗа, спровоцировавшего ДТП на Октябрьской набережной, в котором погибли два мотоциклиста. Изначально мужчине назначили запрет определенных действий.

В этот раз городской суд пересмотрел обстоятельства происшествия и отправил виновника аварии в СИЗО до 22 октября 2021 года. Возможно, впоследствии мера пресечения будет продлена.

Дело Джамалудинова всколыхнуло петербургское мотосообщество. На официальной странице сообщества во «ВКонтакте» байкеры возмущались тем, что суд решил «выпустить виновника». Они также напоминают, что ответственность лежит не только на водителе, но и на его работодателе.

Кроме того, с места трагедии, как утверждают мотоциклисты, пропали банковская карта, кошелек и документы погибших.

Джамалудинова обвиняют в нарушении ПДД в нетрезвом состоянии, повлекшем смерть по неосторожности. Мужчина может провести в заключении до 12 лет. Как считают следователи, 21 августа 2021 года, находясь на Октябрьской набережной за рулем большегруза, Джамалудинов пересек двойную сплошную, намереваясь развернуться и сбил двух мотоциклистов.

Водитель не предупредил о маневре, и байкеры не успели увернуться: один из них скончался на места, второй — в больнице.

Районный суд в первой инстанции, избирая меру пресечения, запретил виновнику ДТП покидать квартиру с 23 до 6 часов, а также управлять транспортом. Свое решение суд объяснил наличием у Джамалудинова престарелых родителей, жены и маленького ребенка, а также его готовность сотрудничать с правоохрантелями. Водитель не сбежал с места аварии, вызвал экстренные службы и утверждал, что не будет скрываться от следствия. Данную меру общественность сочла слишком мягкой.