Вспыхнувший электрообогреватель чуть не спалил отель на Лиговском

Пожар случился в доме на Лиговском. Фото: скриншот Google Maps

Пожар случился в доме на Лиговском. Фото: скриншот Google Maps

В Центральном районе Петербурга произошел пожар на втором этаже отеля. Огонь удалось потушить до приезда спасателей.

Возгорание случилось во вторник, 5 октября, в доме №50 на Лиговском проспекте. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 17:08. К месту происшествия оперативно выехали спасатели.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РФ по городу, в номере площадью 10 квадратных метров происходило горение электрообогреватель.

Возгорание ликвидировано сотрудниками отеля до прибытия спасателей. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ранним утром в Санкт-Петербурге произошел пожар на территории яхт-клуба, в котором погиб один человек.