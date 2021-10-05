С 8 по 11 октября изменится маршрут троллейбуса № 13

Причиной изменения маршрута стали работы на водопроводе, информирует Петербургский ГУП «Горэлектротранс».

8 октября с 21 часа до 5 утра 11 октября этого года закроется троллейбусное движение по проспекту Мориса Тореза у домов № 64-68. Маршрут общественного транспорта изменится на время проведения работ на водопроводе, говорится в сообщении.

Напомним, троллейбусы №13 следуют от конечной станции «Светлановский проспект» по действующей трассе до конечной станции «Площадь Мужества».

Ранее Gazeta.SPb писала, власти Петербурга планируют до 2026 года обновить более 1200 троллейбусов и трамваев. В первые три года парк пополнится на 550 единиц техники, а до 2026 еще на 600 единиц транспорта.