В Петербурге намерены за три года расселить более 5 тысяч коммуналок

В Петербурге намерены за три года расселить более 5 тысяч коммуналок
Смольный планирует резко увеличить расходы на улучшение жилищных условий горожан. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Смольный планирует расселить 5 146 коммунальных квартир к 2024 году. Об этом рассказал глава комитета по финансам города Алексей Корабельников.

По его словам, согласие на расселение дали жильцы 5 146 коммуналок города. В течение трех лет на эти цели будет потрачено 9,6 млрд рублей.

Как сообщила «Фонтанка», всего на улучшение жилищных условий петербуржцев на ближайшие три года выделено 96 млрд рублей

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за два года в Петербурге расселили почти 4 тысячи «квадратов» аварийного жилья.

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