Машина полыхала на парковке у «Ленты» на Оборонной улице

Вечером во вторник, 5 октября, на Оборонной улице загорелась машина на парковке торгового центра.
Подробности очевидцы рассказали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте». По их словам, на момент инцидента в машине никого не было.
На кадрах видно, что пламя почти полностью охватило машину. Огонь задел и соседнюю машину — у иномарки начал плавиться бампер.
Причины появления огня и информация о возможных пострадавших не приводится.
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