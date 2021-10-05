Машина полыхала на парковке у «Ленты» на Оборонной улице

Машина полыхала на парковке у &#171;Ленты&#187; на Оборонной улице
Машина загорелась у "Ленты". Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Вечером во вторник, 5 октября, на Оборонной улице загорелась машина на парковке торгового центра.

Подробности очевидцы рассказали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте». По их словам, на момент инцидента в машине никого не было.

На кадрах видно, что пламя почти полностью охватило машину. Огонь задел и соседнюю машину — у иномарки начал плавиться бампер.

Причины появления огня и информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вспыхнувший электрообогреватель чуть не спалил отель на Лиговском.

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