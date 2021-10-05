Попова: Россия осенью и зимой столкнется с двумя новыми штаммами гриппа

Попова: Россия осенью и зимой столкнется с двумя новыми штаммами гриппа
ВОЗ в этом году изменила штаммовый состав вакцины против гриппа, и там два варианта вируса гриппа А. Фото: pixabay.com

Жители России столкнуться с двумя новыми штаммами гриппа в этот эпидемиологический сезон.

Люди, перенесшие недавно коронавирус, больше подвержены к заболеванию гриппом всех штаммов, отметила накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщает ТАСС.

ВОЗ в этом году изменила штаммовый состав вакцины против гриппа, и там два варианта вируса гриппа А.

Попова обратила внимание, что этот эпидсезон по гриппу будет отличаться от 2020 еще и потому, что в прошлом году была другая ситуация с противоковидными мерами.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бывший санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал о заболеваниях, при которых противопоказана одновременная вакцинация от гриппа и коронавируса. Онищенко отметил, что прививаться не стоит пациентам, которые в этот момент болеют респираторными заболеваниями.

анна попова грипп коронавирус Роспотребнадзор


 

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