Попова: Россия осенью и зимой столкнется с двумя новыми штаммами гриппа

ВОЗ в этом году изменила штаммовый состав вакцины против гриппа, и там два варианта вируса гриппа А. Фото: pixabay.com

ВОЗ в этом году изменила штаммовый состав вакцины против гриппа, и там два варианта вируса гриппа А. Фото: pixabay.com

Жители России столкнуться с двумя новыми штаммами гриппа в этот эпидемиологический сезон.

Люди, перенесшие недавно коронавирус, больше подвержены к заболеванию гриппом всех штаммов, отметила накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщает ТАСС.

ВОЗ в этом году изменила штаммовый состав вакцины против гриппа, и там два варианта вируса гриппа А.

Попова обратила внимание, что этот эпидсезон по гриппу будет отличаться от 2020 еще и потому, что в прошлом году была другая ситуация с противоковидными мерами.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бывший санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал о заболеваниях, при которых противопоказана одновременная вакцинация от гриппа и коронавируса. Онищенко отметил, что прививаться не стоит пациентам, которые в этот момент болеют респираторными заболеваниями.