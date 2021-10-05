С 5 октября Марокко временно приостанавливает прямое авиасообщение с Россией

С 5 октября Марокко временно приостанавливает прямое авиасообщение с Россией
При этом перелеты транзитом через третьи страны под указанные ограничения не подпадают. Фото: pixabay.com

Власти Марокко с сегодняшнего дня, пятого октября приостановили прямое авиасообщение с Россией.

При этом перелеты транзитом через третьи страны под указанные ограничения не подпадают, отмечают в посольстве Марокко в России. Об этом сообщает ведомство.

10 июня Россия возобновила авиасообщение с восемью странами: Венгрией, Австрией, Ливаном, Маврикием, Люксембургом, Марокко и Хорватией.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге тесть порезал ножом лицо своего зятя из Марокко. Петербургская полиция задержала 64-летнего местного жителя, напавшего с ножом на мужа своей дочери. Все произошло накануне утром в квартире дома 10/1 по улице Маршала Казакова. Полиция выяснила, что в квартире случилась ссора между 64-летним тестем и его 51-летним зятем, который является гражданином Марокко.

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