Средневзвешенная цена нового автомобиля в России превысила 2 млн рублей

Примечательно, что общий объем российского авторынка за первые восемь месяцев составил один млн новых машин. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Примечательно, что общий объем российского авторынка за первые восемь месяцев составил один млн новых машин. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

По итогам восьми месяцев 2021 года средневзвешенная цена нового легковой машины в России равна 2 млн 140 тыс. руб. Так, с начала года средняя цена машины выросла на 21% больше, говорят данные «Автостата».

Средневзвешенная цена машины в первом полугодии достигла 1,8 млн руб., в июле — 1,9 млн руб., а в последнем летнем месяце превысила 2 млн руб. Такая стоимость новой легковой машины рассчитывается на основе средних значений рекомендованных дистрибутором цен и объемов продаж по каждой модели. Об этом сообщает «Коммерсант».

Примечательно, что общий объем российского авторынка за первые восемь месяцев составил один млн новых машин, что на 21,3% больше, чем в первое полугодие прошлого года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что МВД РФ выступило с предложением упростить процедуру техосмотра автомобилей, отменив ряд обязательных проверок.