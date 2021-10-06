В России коронавирус подхватили еще 25 133 человека

В России коронавирус подхватили еще 25 133 человека
Россия продолжает проводить тесты на коронавирус. Фото: Администрация Петербурга

В России продолжают ежедневно регистрировать число новых инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 25 133 человек.

Об этом стало известно сегодня, 6 октября. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в России зафиксировали 7 662 560 случаев коронавируса.

К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 929 случаях, за все время пандемии скончались 212 625 пациентов с коронавирусом. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровели 19 841 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, каким способом можно самостоятельно определить наличие коронавируса.

зараженные в России коронавирусная пандемия оперштаб


 

Новости партнеров
Петербурженка ударила ногой по лицу полицейского и отделалась условным сроком со штрафом
Петербурженка ударила ногой по лицу полицейского и отделалась условным сроком со штрафом
Ковид в гриппозной шкуре: насморк и першение в горле - новые симптомы инфекции
Ковид в гриппозной шкуре: насморк и першение в горле - новые симптомы инфекции
Выходные в Петербурге унесли жизни трех знаменитых горожан
Выходные в Петербурге унесли жизни трех знаменитых горожан
Ампутированные ноги пассажирки со станции
Ампутированные ноги пассажирки со станции "Площадь Восстания" убирали машинисты
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге за сутки коронавирус выявили у 2 187 человек
В России коронавирус подхватили еще 25 133 человека
Служба экстренных вызовов Петербурга приняла 17 млн вызовов с начала работы
В Заксобрании Петербурга определили лидеров партийных фракций
Новый максимум смертей от COVID. В России чиновники делают пугающие заявления
Машина превратилась в груду металла после ДТП на Обводном канале
Перминова назначили замглавы комитета Совфеда по регламенту
Аргентина отменит ограничения на прибытие в страну воздушным транспортом