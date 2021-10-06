В России коронавирус подхватили еще 25 133 человека

В России продолжают ежедневно регистрировать число новых инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 25 133 человек.

Об этом стало известно сегодня, 6 октября. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в России зафиксировали 7 662 560 случаев коронавируса.

К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 929 случаях, за все время пандемии скончались 212 625 пациентов с коронавирусом. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровели 19 841 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

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