Врач назвал наиболее опасный симптом COVID-19

Врач назвал наиболее опасный симптом COVID-19
Заражение коронавирусом с появлением новых мутаций стало сложнее отличить от обычного ОРВИ. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, каким способом можно самостоятельно определить наличие коронавируса.

По его словам, в самом начале пандемии коронавируса одним из самых характерных симптомов новой болезни являлась потеря обоняния. К настоящему моменту наиболее простой способ установить болезнь —послушать дыхание пациента.

Как сообщил Sputnik, специалист отметил, что важно обратить внимание на появление одышки. Если человек начинает задыхаться — это тревожный сигнал.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки коронавирус подхватили 1 894 человека. Город занял второе место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. Лидирует в указанном рейтинге Москва.

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