В Петербурге за сутки коронавирус подхватили 1 894 человека

В Петербурге за сутки коронавирус подхватили 1 894 человека
Петербуржцы сдают тесты на коронавирус. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Петербургская статистика по зараженным коронавирусом продолжает пополняться новыми случаями. За минувшие сутки болезнь подхватили еще 1 894 горожанина.

Об этом стало известно сегодня, 5 октября. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, город занял второе место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. Лидирует в указанном рейтинге Москва, где за сутки выявили 3 827 человек. На третьем месте оказалась Московская область — 1 788 новых квид-пациентов. В Ленобласти за последние 24 часа в статистику вошли 242 случая заражения.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге вакцинацию от коронавируса прошли 1 млн 699 тыс. человек.

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