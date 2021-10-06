В ковидной Покровской больнице вышли из строя все аппараты КТ

В коронавирусном стационаре Покровской больницы на Васильевском острове сломался последний аппарат компьютерной томографии (КТ).

Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на работников больницы, медучреждение работает без аппаратов КТ уже больше недели. При этом ковид-стационар в Покровской больнице является одним из самых переполненных в Петербурге. Здесь лечатся 600 коронавирусных больных, хотя для них предусмотрено всего 579 койко-мест.

Руководство больницы подтвердило, что в медучреждении не работает ни один аппарат КТ. Сейчас ведется ремонт оборудования, однако на это потребуется больше времени, поскольку запчасти заказываются за границей.

В медучреждении подчеркнули, что КТ является не единственным способом диагностики пневмонии. Медики используют рентген, а также лабораторную и функциональную диагностику.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Боткинская больница ежедневно принимает 60 пациентов с коронавирусом.