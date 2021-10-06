В Тихвине мальчик на самокате попал в больницу после ДТП

Мальчик на механическом самокате выехал на проезжую часть. Фото: pixabay

Мальчик на механическом самокате выехал на проезжую часть. Фото: pixabay

Полиция проверит все обстоятельства ДТП, в котором пострадал ребенок.

Как сообщили в областном главке МВД, автомобильная авария случилась накануне в 16:20 на Красноармейской улице в Тихвине. Автомобиль «Рено Логан» сбила 11-летнего мальчика, выехавшего на дорогу. За рулем иномарки сидел 41-летний мужчина.

В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок получил травмы средней тяжести, бригада скорой помощи доставила его в больницу.

Правоохранители проводят проверку и разбираются во всех обстоятельствах аварии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что велосипедист попал в ДТП с такси на Малом проспекте Васильевского острова. На видеозаписи зафиксировано, что велосипед едет сбоку от белой легковушки но в какой-то момент цепляется за машину и падает.