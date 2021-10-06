Велосипедист попал в ДТП с такси на Малом проспекте Васильевского острова

Велосипедист попал в ДТП с такси на Малом проспекте Васильевского острова
ДТП с велосипедистом и такси. Фото: скрин группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

В Василеостровском районе Петербурга произошло ДТП с участием легкового автомобиля и велосипеда.

Дорожный инцидент случился вечером вторника, 5 октября, на Малом проспекте Васильевского острова. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На видеозаписи зафиксировано, что велосипед едет сбоку от белой легковушки но в какой-то момент цепляется за машину и падает.

Информация о состоянии участников аварии не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что две девочки попали в больницу после аварии на Ветеранов. В полиции отметили, что около шести вечера «Citroen», за рулем которого была 34-летняя женщина, наехал на подростков 12 и 13 лет.

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