Велосипедист попал в ДТП с такси на Малом проспекте Васильевского острова

В Василеостровском районе Петербурга произошло ДТП с участием легкового автомобиля и велосипеда.
Дорожный инцидент случился вечером вторника, 5 октября, на Малом проспекте Васильевского острова. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
На видеозаписи зафиксировано, что велосипед едет сбоку от белой легковушки но в какой-то момент цепляется за машину и падает.
Информация о состоянии участников аварии не приводится.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что две девочки попали в больницу после аварии на Ветеранов. В полиции отметили, что около шести вечера «Citroen», за рулем которого была 34-летняя женщина, наехал на подростков 12 и 13 лет.