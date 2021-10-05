Две девочки попали в больницу после аварии на Ветеранов

Две девочки попали в больницу после аварии на Ветеранов
Девочки перебегали дорогу в неположенном месте. Фото: скрин группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте".

В Красносельском районе Северной столице два подростка пострадали в аварии.

Накануне на проспекте Ветеранов двух девочек сбил автомобиль. Полиция проводит проверку. Об этом сообщает группа «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

В полиции отметили, что около шести вечера «Citroen», за рулем которого была 34-летняя женщина, наехал на подростков 12 и 13 лет. Девочки перебегали дорогу в неположенном месте. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Приозерском районе Северной столицы в аварии погиб водитель мопеда. Пятого октября на 129-м километре трассы «Сортавала» произошло смертельное ДТП. Из-за столкновения с машиной скончался 45-летний водитель мопеда. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу. Мопед, проезжающий по встречной полосе, врезался в «KIA Rio».

авто дети дтп происшествие проспект ветеранов санкт-петербург


 

Новости партнеров
Петербурженка ударила ногой по лицу полицейского и отделалась условным сроком со штрафом
Петербурженка ударила ногой по лицу полицейского и отделалась условным сроком со штрафом
Умер Константин Глушков, известный по ролям в сериалах «Универ» и «Солдаты»
Умер Константин Глушков, известный по ролям в сериалах «Универ» и «Солдаты»
Опасную для людей инфекцию нашли у петербургских голубей
Опасную для людей инфекцию нашли у петербургских голубей
Сбер повысил ставки по ипотеке на 0,4%
Сбер повысил ставки по ипотеке на 0,4%
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Две девочки попали в больницу после аварии на Ветеранов
Часть Петроградского района Петербурга погрузилась во тьму
Жена экс-президента США Мелания Трамп получила в Белом доме прозвище «Рапунцель»
Число личных банкротств в России за девять месяцев 2021 года выросло в 1,8 раза
Мишустин пообщается с российскими финалистами студенческого ЧМ по ...
АТОР: россияне могут отказаться от поездок на Новый год из-за ковидных ...
Гинцбург назвал главную задачу в борьбе с коронавирусом
В коронавирусной Покровской больнице сломался единственный аппарат КТ