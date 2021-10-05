Две девочки попали в больницу после аварии на Ветеранов

В полиции отметили, что около шести вечера «Citroen», за рулем которого была 34-летняя женщина, наехал на подростков 12 и 13 лет. Девочки перебегали дорогу в неположенном месте. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Приозерском районе Северной столицы в аварии погиб водитель мопеда. Пятого октября на 129-м километре трассы «Сортавала» произошло смертельное ДТП. Из-за столкновения с машиной скончался 45-летний водитель мопеда. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу. Мопед, проезжающий по встречной полосе, врезался в «KIA Rio».