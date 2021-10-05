Авария на «Сортавале» унесла жизнь мужчины

В Приозерском районе Северной столицы в аварии погиб водитель мопеда.

Сегодня, во вторник, пятого октября на 129-м километре трассы «Сортавала» произошло смертельное ДТП. Из-за столкновения с машиной скончался 45-летний водитель мопеда. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу.

Мопед, проезжающий по встречной полосе, врезался в «KIA Rio» с 33-летним мужчиной за рулем, который ехал в сторону города. Водитель мопеда умер на месте от полученных травм.

В соцсетях отмечают, что мужчина был пьян.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на ЗСД произошло ДТП, в результате которого перевернулась машина. Дорожный инцидент произошел во вторник, 5 октября, на участке трассы. Подробности очевидцы рассказали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».