Авария на «Сортавале» унесла жизнь мужчины

Авария на «Сортавале» унесла жизнь мужчины
Водитель мопеда умер на месте от полученных травм. Фото: скрин группы "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург" "ВКонтакте".

В Приозерском районе Северной столицы в аварии погиб водитель мопеда.

Сегодня, во вторник, пятого октября на 129-м километре трассы «Сортавала» произошло смертельное ДТП. Из-за столкновения с машиной скончался 45-летний водитель мопеда. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу.

Мопед, проезжающий по встречной полосе, врезался в «KIA Rio» с 33-летним мужчиной за рулем, который ехал в сторону города. Водитель мопеда умер на месте от полученных травм.

В соцсетях отмечают, что мужчина был пьян.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на ЗСД произошло ДТП, в результате которого перевернулась машина. Дорожный инцидент произошел во вторник, 5 октября, на участке трассы. Подробности очевидцы рассказали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

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