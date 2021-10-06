Стало известно, как Путин отметит свой 69-й день рождения

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, как глава государства намерен отметить свой день рождения.

Представитель Кремля напомнил, что 7 октября Путину исполнится 69 лет. По его словам, именины президента совсем не будут похожи на роскошное торжество с вечеринками

Как сообщил ТАСС, Песков добавил, что «вечером он с родными и близкими обязательно отметит. Так бывает чаще всего».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что перенесший коронавирус адъютант президента России Владимира Путина болел бессимптомно. Глава государства контактировал с зараженным весь день, но не подхватил COVID-19.