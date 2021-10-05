Путин заявил, что не был болен COVID

Путин заявил, что не был болен COVID
По словам российского лидера, он весь день общался со своим адъютантом. Фото: Скриншот "Прямой линии"

Перенесший коронавирус адъютант президента России Владимира Путина болел бессимптомно.

Об этом глава государства рассказал в ходе встречи с членами правительства во вторник, 5 октября. По словам президента, он не был болен COVID-19, а также выразил надежду, что не заболеет и позже.

Как сообщил ТАСС, Путин также отметил, что он весь день общался со своим адъютантом, который только на следующий день почувствовал, что болен.

Напомним, причиной перехода на удаленный режим работы Владимира Путина стали участившихся случаев заражения коронавирусом в окружении. При этом президент продолжил активно работать.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рост заболеваемости COVID наблюдается в 67 российских регионах.

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