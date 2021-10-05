Голикова: рост заболеваемости COVID наблюдается в 67 российских регионах

Татьяна Голикова прокомментировала ситуацию с заболеваемость коронавирусом в России. Фото: kremlin.ru

Татьяна Голикова прокомментировала ситуацию с заболеваемость коронавирусом в России. Фото: kremlin.ru

Рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в 67 регионах России, а эпидемиологическая ситуация осложняется. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, рост заболеваемости с начала сентября составил 31 процент. Сейчас Россия близка к негативному рубежу в 30 тыс. заразившихся COVID-19 в сутки.

Как сообщили «РИА Новости», Голикова также отметила, что по сравнению с прошлым годом в России существенно возросла заболеваемость COVID-19 среди детского населения.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач назвал наиболее опасный симптом COVID-19.