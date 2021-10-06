Дворник приставал к 9-летней девочке в парадной на Коммуны

В Красногвардейском районе Петербурга сотрудники полиции задержали мигранта. Мужчина подозревается в приставаниях к несовершеннолетней.

Во вторник, 5 октября, в отдел полиции обратилась 32-летняя женщина с заявлением о том, что на лестничной площадке одного из домов на улице Коммуны неизвестный пристает к ее 9-летней дочери.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в тот же день стражи порядка задержали подозреваемого в преступлении. В подсобном помещении общежития на проспекте Энтузиастов поймали 18-летнего гражданина Таджикистана, работающего дворником.

Задержанного поместили в изолятор, в отношении него составили административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пристававший к школьнице в Петербурге мужчина может быть причастен к другим преступлениям.