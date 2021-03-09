Пристававший к школьнице в Петербурге мужчина может быть причастен к другим преступлениям

Обвиняемый в развратных действиях мужчина. Фото: ГСУ СК РФ по Петербургу

Обвиняемый в развратных действиях мужчина. Фото: ГСУ СК РФ по Петербургу

В Петербурге правоохранительные органы считают, что обвиняемый в развратных действиях мужчина может быть причастен к другим аналогичным преступлениям.

Как сообщили в петербургском следственном управлении СК, следователи Кировского района продолжают расследование уголовного дела в отношении 36-летнего мужчины, обвиняемого в совершении развратных действий.

Преступный инцидент произошел 3 февраля у одного из домов по Дачному проспекту. По версии следствия, мужчина приставал к 13-летней школьнице.

Петербургские следователи призвали горожан, которые знают о других преступлениях этого мужчины, сообщить об этом в полицию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что внучку, избившую свою бабушку на проспекте Науки, арестовали. В ходе конфликта женщина дала бабушке пощечину и ударила кулаком в правый глаз.