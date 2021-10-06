В Заксобрании Петербурга определили лидеров партийных фракций

В Заксобрании Петербурга определили лидеров партийных фракций
В парламенте нового созыва большинство мандатов осталось за единороссами. Фото: официальный сайт Законодательного собрания Петербурга

Петербургский парламент VII созыва определился с главами всех шести фракций. Имена озвучил спикер Александр Бельский.

Заседание состоялось в среду, 6 октября. Так, «Единую Россию» в городском парламенте будет возглавлять Павел Крупник, его будет замещать Алексей Макаров.

Лидером КПРФ стал Роман Кононенко, а «Справедливой России» — Марина Шишкина. Главой фракции ЛДПР стал Павел Иткин. Фракцию партии «Новые люди» возглавил Дмитрий Павлов. «Яблоко» в ЗакСе возглавил Александр Шишлов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ротонде Мариинского дворца состоялась торжественная церемония вручения удостоверений избранным депутатам Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва.

ЗакС новости СПб партии


 

Новости партнеров
Пьяная компания молодежи разгромила зеркала и капоты автомобилей на Луначарского
Пьяная компания молодежи разгромила зеркала и капоты автомобилей на Луначарского
Сбербанк с 1 октября повышает ипотечные ставки на покупку жилья
Сбербанк с 1 октября повышает ипотечные ставки на покупку жилья
В России сейчас находится 7 млн мигрантов
В России сейчас находится 7 млн мигрантов
Для петербуржца окончанием массажа в салоне на Волковском стало ножевое ранение и госпитализация
Для петербуржца окончанием массажа в салоне на Волковском стало ножевое ранение и госпитализация
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Заксобрании Петербурга определили лидеров партийных фракций
Новый максимум смертей от COVID. В России чиновники делают пугающие заявления
Машина превратилась в груду металла после ДТП на Обводном канале
Перминова назначили замглавы комитета Совфеда по регламенту
Аргентина отменит ограничения на прибытие в страну воздушным транспортом
Тянет днем в постель? Не время спать, бегом к доктору
В Петербурге началась проверка городской системы оповещения
Пермский стрелок пришел в себя: парень не может говорить и общается записками