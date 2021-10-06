В Заксобрании Петербурга определили лидеров партийных фракций

В парламенте нового созыва большинство мандатов осталось за единороссами. Фото: официальный сайт Законодательного собрания Петербурга

В парламенте нового созыва большинство мандатов осталось за единороссами. Фото: официальный сайт Законодательного собрания Петербурга

Петербургский парламент VII созыва определился с главами всех шести фракций. Имена озвучил спикер Александр Бельский.

Заседание состоялось в среду, 6 октября. Так, «Единую Россию» в городском парламенте будет возглавлять Павел Крупник, его будет замещать Алексей Макаров.

Лидером КПРФ стал Роман Кононенко, а «Справедливой России» — Марина Шишкина. Главой фракции ЛДПР стал Павел Иткин. Фракцию партии «Новые люди» возглавил Дмитрий Павлов. «Яблоко» в ЗакСе возглавил Александр Шишлов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ротонде Мариинского дворца состоялась торжественная церемония вручения удостоверений избранным депутатам Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва.