В России впервые за сутки умерли от COVID более 900 человек

В России зафиксирован новый рекорд по числу смертей от коронавируса за последние сутки.

Об этом стало известно в среду, 6 октября. За последние сутки в России от COVID-19 умерли 929 человек, что стало новым максимумом с начала пандемии.

Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, больше всего летальных исходов за последние сутки традиционно зафиксировано в Москве (71), Санкт-Петербурге (55) и Свердловской области (46).

Во вторник, 5 октября, в стране было зафиксировано 895 летальных исхода.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за минувшие сутки болезнь подтвердилась у 25 133 граждан России. С начала пандемии в стране зафиксировали 7 662 560 случаев коронавируса.