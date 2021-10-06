Прокуратура проведет проверку после взрыва газа в жилом доме в Петербурге

В Красногвардейском районе прокуратура выясняет все обстоятельства взрыва газа в жилом многоквартирном доме.

Прокурорская проверка организована по факту хлопка газа, который произошел в доме 57 по Рябовскому шоссе. Надзорный орган выяснит, соблюдались ли требования законодательства при эксплуатации многоквартирного дома, а также при содержании газового оборудования.

«При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — сообщили в пресс-службе петербургской прокуратуры.

Инцидент произошел в среду в 11:30 в доме 57 по Рябовскому шоссе. В трехкомнатной квартире на третьем этаже взорвался газ. Взрывная волна выбила окна квартиры, начался пожар. В результате ЧП пострадал один человек, который находился в квартире в момент взрыва.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полиция организовала проверку по факту взрыва газа в жилом доме.