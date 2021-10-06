Появились кадры с места взрыва газа в жилом доме в Петербурге

Появились кадры с места взрыва газа в жилом доме в Петербурге
В квартире на Рябовском шоссе взорвался газ. Фото: ГРО "ПетербургГаз"

В среду в жилом доме в Красногвардейском районе Петербурга взорвался газ. Появились первые кадры из квартиры, где случилось ЧП.

Фотографии с места происшествия предоставила пресс-служба ГРО «ПетербургГаз».

В квартире на Рябовском шоссе взорвался газ. Фото: ГРО «ПетербургГаз»

Инцидент произошел в среду в 11:30 в доме 57 по Рябовскому шоссе. Газ взорвался в трехкомнатной квартире на третьем этаже. Взрывная волна выбила окна квартиры, начался пожар. В результате ЧП пострадал один человек, который находился в квартире в момент взрыва.

По предварительным данным, взрыв произошел из-за нарушения правил эксплуатации газового оборудования. В обстоятельствах произошедшего разбирается прокуратура и полиция.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что прокуратура проведет проверку после взрыва газа в жилом доме в Петербурге.

взрыв газа новости СПб Рябовское шоссе


 

Новости партнеров
Бокситогорский район Ленобласти стал лидером по криминалу среди подростков
Бокситогорский район Ленобласти стал лидером по криминалу среди подростков
Ампутированные ноги пассажирки со станции
Ампутированные ноги пассажирки со станции "Площадь Восстания" убирали машинисты
Ковид в гриппозной шкуре: насморк и першение в горле - новые симптомы инфекции
Ковид в гриппозной шкуре: насморк и першение в горле - новые симптомы инфекции
Выходные в Петербурге унесли жизни трех знаменитых горожан
Выходные в Петербурге унесли жизни трех знаменитых горожан
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Появились кадры с места взрыва газа в жилом доме в Петербурге
В Петербурге начали восстанавливать Ростральные колонны
В Ленобласти за сутки выявлено 249 случаев COVID-19
По итогам рейда в Петербурге в полицию доставили 400 мигрантов
В Ленобласти коронавирус подхватили еще 249 человек
Каршеринг мчался по ЗСД с запрокинутым на лобовое стекло капотом
Прокуратура проведет проверку после взрыва газа в жилом доме в Петербурге
Полиция выяснит обстоятельства взрыва газа в жилом доме в Петербурге