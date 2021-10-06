Появились кадры с места взрыва газа в жилом доме в Петербурге

В квартире на Рябовском шоссе взорвался газ. Фото: ГРО "ПетербургГаз"

В квартире на Рябовском шоссе взорвался газ. Фото: ГРО "ПетербургГаз"

В среду в жилом доме в Красногвардейском районе Петербурга взорвался газ. Появились первые кадры из квартиры, где случилось ЧП.

Фотографии с места происшествия предоставила пресс-служба ГРО «ПетербургГаз».

Инцидент произошел в среду в 11:30 в доме 57 по Рябовскому шоссе. Газ взорвался в трехкомнатной квартире на третьем этаже. Взрывная волна выбила окна квартиры, начался пожар. В результате ЧП пострадал один человек, который находился в квартире в момент взрыва.

По предварительным данным, взрыв произошел из-за нарушения правил эксплуатации газового оборудования. В обстоятельствах произошедшего разбирается прокуратура и полиция.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что прокуратура проведет проверку после взрыва газа в жилом доме в Петербурге.