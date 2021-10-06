Петербуржцам — бабье лето, а москвичам — экстравысокое давление. Вильфанд рассказал, какой будет зима в России

Российский метеоролога, доктор технических наук и заслуженного метеоролога России Роман Вильфанд обрадовал жителей Петербурга новостью о том, что в ближайшие 5-7 дней будет тепло. Наступает так называемое бабье лето.

По словам синоптика, дожди в последнее время буквально залили всю страну, количество осадков сильно превышало норму. Нынешний сентябрь для москвичей был «грустным», или, как выразился Вильфанд, «тусклым». Связано это было с плотной облачностью.

«Количество солнечных часов не превышало 81, а должно было быть около 150 часов», — заявил на пресс-конференции прогнозист.

Также синоптик рассказал, что опасения жителей Москвы по поводу «экстремального холода» в сентябре были напрасны. Температура была всего лишь на 0,5 градуса ниже нормы и ничего сверхъестественного в этом нет. А вот начало октября специалист назвал необычным. Второй осенний месяц стартовал с экстравысокого давления, которое превышало рекордные значения. Однако Вильфанд уверяет, что ничего печального в том, что повышенное атмосферное давление в Москве будет до конца недели нет.

Метеоролог отметил, что в Петербурге давление гораздо выше, чем в столице. Это связано с географическим расположением города. При этом не стоит забывать, что высокое давление сулит солнечные ясные дни, а также чистое небо и свежий воздух. Прогнозист посоветовал отпустить ситуацию и начать получать удовольствие от золотой осени.

На пресс-конференции эксперт отметил, что в ближайшую неделю в Петербурге сохранится хорошая погода. Однако есть вероятность, что в конце октября горожане увидят первый снег, при этом, до настоявшего снежного покрова еще очень далеко.

Зима, по мнению Вильфанда, может быть снежной и теплой, хотя с уверенностью сказать о погоде, которая будет только через несколько месяцев, нельзя.

«Прогноз на долгие сроки невозможно формулировать четким, железным голосом. Для таких прогнозов огромное значение имеет хаотический компонент в атмосфере. Атмосфера хаотична по своей природе и чем более на долгий срок прогнозируешь, тем «больший вес» имеет прогноз», — объясняет, улыбаясь, метеоролог.

Эксперт предположил, что в большинстве регионов температурный фон будет около нормы или чуть-чуть выше нормы. Прогнозы еще неоднократно будут корректироваться. Сказать, какая погода будет этой зимой, можно будет позднее.