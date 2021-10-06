Петербуржцам пообещали еще одну неделю бабьего лета

Петербуржцам пообещали еще одну неделю бабьего лета
Температура воздуха в ближайшую неделю будет держаться на уровне плюс 11-14 градусов. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

Научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что бабье лето будет радовать жителей Петербурга еще неделю.

Метеоролог рассказал на пресс-конференции «Известий», что сейчас город на Неве находится во власти мощного антициклона, который уносит холодный воздух с севера на юг, а теплый, наоборот, несет на север.

По словам Вильфанда, благодаря антициклону температура воздуха в ближайшую неделю будет держаться на уровне плюс 11-14 градусов. Это даже теплее, чем в центральной России.

Также специалист сообщил, что грядущей зимой в Северной столице может быть теплее чем обычно. По данным Вильфанда, первый снег выпадет примерно в начале ноября.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что воздух в трех районах Петербурга загрязнен аммиаком.

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