Пользователи приложения «Госуслуги.Авто» теперь могут проверять историю автомобиля

В приложении "Госуслуги.Авто" теперь можно проверять историю автомобиля и делегировать предъявление свидетельства о регистрации транспортного средства. Фото: gosuslugi.ru

В приложении "Госуслуги.Авто" теперь можно проверять историю автомобиля и делегировать предъявление свидетельства о регистрации транспортного средства. Фото: gosuslugi.ru

В приложении «Госуслуги.Авто» теперь можно проверять историю автомобиля и делегировать предъявление свидетельства о регистрации транспортного средства, сообщается на сайте Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Функциональность мобильного приложения «Госуслуги.Авто» стала больше. Теперь пользователи могут делегировать предъявление свидетельства о регистрации транспортного средства другому водителю и проверять историю автомобиля.

Минцифры отмечают, что указав в «Госуслугах.Авто» ФИО автовладельца, номер водительского удостоверения, дату рождения водителя, которому он доверяет управление своим автомобилем на определенный срок, можно предъявлять СТС на доверенный для управления автомобиль. У водителя, которому передается транспортное средство, также должен быть введен номер водительского удостоверения. Предъявить инспектору ГИБДД свидетельство о регистрации транспортного средства можно будет с помощью QR-кода в приложении.

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