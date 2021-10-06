Президент России поддержал инициативу увеличить предложение газа на рынке

Президент России поддержал инициативу увеличить предложение газа на рынке
Президент России поддержал инициативу увеличить предложение газа на рынке. Фото: скриншот "Прямой линии"

На фоне роста цен на энергоносители в Европе президент России Владимир Путин решил поддержать инициативу увеличить предложение газа. По мнению президента, это лучше делать через Санкт-Петербургскую Биржу, сообщает ТАСС.

Президент России считает, что увеличение предложения газа лучше делать через Санкт-Петербургскую биржу, а не через спотовый рынок Евросоюза. Своим мнением он поделился во время совещания по вопросам развития энергетики.

«Вы предложили увеличить предложение газа на рынке, на бирже, чтобы сбить спекулятивный спрос и ажиотаж в Европе. Это можно сделать, но, конечно, можно и нужно это делать не на споте в Европе, а, как вы и сказали, на бирже в Санкт-Петербурге» — заявил президент России вице-премьеру Александру Новаку.

Путин также в ходе обсуждения согласился, что необходимо еще раз обсудить идеи насчет торговли газом. Он подчеркнул, что ажиотажный спрос на рынке нужно сбивать не в ущерб себе.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по мере снижения погодных температур в Европе растет скандал, связанный с рекордным скачком цен на газовое топливо.

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