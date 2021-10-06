Госпиталь «Ленэкспо» открывает второй павильон для больных ковидом

Госпиталь &#171;Ленэкспо&#187; открывает второй павильон для больных ковидом
В настоящий момент в "Ленэкспо" открыт один павильон, где находится 295 коек из которых 15 - реанимации. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В госпитале «Ленэкспо» в Петербурге 8 октября откроют второй павильон №7 для больных с коронавирусом. Для них подготовлено 400 коек.

Об этом рассказала пресс-секретарь госпиталя Жанна Гимадеева. По ее словам, в павильоне расположат пациентов, у которых нет возможности самоизолироваться.

«Это пациенты, которые по каким-то причинам сами не могут изолироваться — те, кто живут в общежитиях, коммунальных квартирах, поэтому такая возможность пролечиться у нас у них есть», — приводит ее слова ТАСС.

В настоящий момент в «Ленэкспо» открыт один павильон, где находится 295 коек из которых 15 — реанимации. Седьмой павильон — в резерве, он начнет работу, как стало известно, с пятницы.

Петербургская статистика по зараженным коронавирусом продолжает пополняться новыми случаями. За минувшие сутки болезнь подхватили еще 2 187 горожан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в 67 регионах России, а эпидемиологическая ситуация осложняется.

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